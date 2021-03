Kultur Recital von Cellist Isang Enders in Südkorea abgesagt

Ein am gestrigen Donnerstag im südkoreanischen Seongnam geplantes Recital des koreanisch-deutschen Cellisten Isang David Enders ist abgesagt worden.



Laut seiner Agentur wurde festgestellt, dass jüngst ein Corona-Infizierter das TLi Art Center in Seongnam besucht hatte, wo das Recital stattfinden sollte. Das Kunstzentrum habe mitgeteilt, dass die Mitarbeiter am Donnerstag getestet werden müssten und dass die Durchführung der Aufführung daher schwierig sei.



Jedoch würden die Konzerte am 21. März im Gyeonggi Arts Center und am 23. März im Seoul Arts Center wie geplant stattfinden, hieß es.



Der 1988 in Frankfurt am Main geborene Cellist wurde nach dem Komponisten Yun I-sang benannt. Er wurde im Jahr 2008 der bisher jüngste 1. Konzertmeister der Violoncelli der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Er veröffentlichte 2012 sein erstes Album mit Werken von Robert Schumann und Yun I-sang.