Präsident Moon verspricht kontinuierliche Bemühungen um Wiederherstellung von Beziehungen mit Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass Südkorea seine Bemühungen fortsetzen werde, um die Beziehungen mit Japan wiederherzustellen.Die entsprechende Äußerung machte Moon laut seinem Sprecher Kang Min-seok bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin an seinem Sitz am Donnerstag.Die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan seien für Frieden, Stabilität und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien von großer Bedeutung. Sie stellten auch eine feste Grundlage für die trilaterale Kooperation zwischen beiden Ländern und den USA dar, sagte Moon.Die US-Minister würdigten die Bemühungen und die Entschlossenheit der südkoreanischen Regierung für eine Verbesserung der Beziehungen zu Tokio. Sie sagten, sie freuten sich auf Fortschritte in der Angelegenheit.In Bezug auf die Überprüfung der US-Politik gegenüber Nordkorea betonte Moon die Notwendigkeit, dass Südkorea und die USA bei der Ausarbeitung abgestimmter und umfassender Strategien für den Umgang mit Nordkorea zusammenarbeiten.Er sagte, Südkorea werde sein Bestes tun, um den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel, einschließlich einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas, zu verwirklichen. Das Land werde die enge Koordination und Kooperation mit den USA weiter verstärken.