Russischer Außenminister besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergei Lawrow wird am 23. März zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Lawrow wird am 25. März zu einem Gespräch mit Außenminister Chung Eui-yong zusammenkommen. Beide Minister werden sich über die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland sowie Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel austauschen.Chung und Lawrow werden zuvor am 24. März an der Eröffnungszeremonie für das Jahr des Austauschs Südkoreas und Russlands teilnehmen, die die Außenministerien beider Länder veranstalten. Das Jahr des Austauschs konnte letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht richtig gefeiert werden und wurde daher um ein Jahr verlängert.Lawrow hatte ursprünglich im vergangenen Jahr anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern einen Südkorea-Besuch geplant. Die Visite wurde jedoch vertagt.