Biden lässt für Opfer der Schüsse in Atlanta Flaggen auf halbmast setzen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat die Bundesbehörden und das Militär angewiesen, Flaggen auf halbmast zu setzen, um der Opfer der jüngsten Schießereien in der Gegend von Atlanta zu gedenken.Eine entsprechende Proklamation gab Biden am Donnerstag (Ortszeit) heraus. Er befehle, als Zeichen des Respekts für die Opfer der sinnlosen Gewaltakte in der Metropolregion Atlanta die Flaggen auf halbmast zu setzen, hieß es.Die Flaggen sollen demnach bis zum Sonnenuntergang am 22. März in den USA und ihren Territorien auf halbmast hängen.Bei den Schüssen in drei Massagesalons am Dienstag in Atlanta und der Umgebung wurden acht Menschen getötet, darunter vier koreanischstämmige Frauen.Die Polizei teilte unterdessen mit, sie schließe nicht aus, den Verdächtigen Robert Aaron Long wegen Hasskriminalität anzuklagen.Als Hintergrund wird die nach ihrer vorherigen Pressemitteilung laut gewordene Kritik vermutet. Die Polizei hatte die Position mitgeteilt, dass der Verdächtige möglicherweise unter Sexsucht leide und dass es noch verfrüht sei, von einem Hassverbrechen auszugehen.