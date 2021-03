Südkorea schießt am Samstag Satelliten zur Bodenbeobachtung ins All

Photo : YONHAP News

Südkorea wird am Samstag einen Satelliten zur Bodenbeobachtung ins All bringen.Der mittelgroße Satellit der nächsten Generation Nummer 1 werde um 11.07 Uhr (Ortszeit) vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan gestartet, teilten das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Freitag mit.Der Satellit wurde am 22. Januar zum Weltraumbahnhof im Süden Kasachstans gebracht. Technisches Personal des Koreanischen Forschungsinstituts für Luft- und Raumfahrt (KARI) schloss mittlerweile die Vorbereitungen für den Start erfolgreich ab.Der Satellit wird mit der Trägerrakete Soyuz 2.1a abgeschossen. Der Satellit soll nach Juni präzise Aufnahmen für die Bodenbeobachtung an das Landministerium senden.