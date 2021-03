Dritten Tag in Folge über 400 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über der 400er-Marke gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 463 Neuansteckungen binnen 24 Stunden nachgewiesen, darunter 441 lokale und 22 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 97.757 Infektionsfälle im Land erfasst.Laut der Taskforce der Regierung für die Covid-19-Impfung haben bis Donnerstag insgesamt 659.475 Personen in Südkorea die erste Impfung erhalten.Insgesamt 9.607 Fälle unerwünschter Reaktionen nach einer Impfung wurden gemeldet. In über 9.400 Fällen handelt es sich um Symptome, die nach einer Impfung häufig auftreten, darunter Muskel- und Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost.Die Seuchenkontrollbehörde rief die Öffentlichkeit auf, zum Arzt zu gehen, sollten Symptome auch nach der Einnahme fiebersenkender Mittel mindestens zwei Tage anhalten oder sollte sich der Zustand plötzlich verschlechtern.Im Falle des Auftretens einer Allergie begleitet von Atemnot, Bewusstlosigkeit und Gesichtsschwellung müsse sofort die Notaufnahme aufgesucht werden, hieß es.