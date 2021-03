Außenminister Südkoreas und Costa Ricas führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist am Freitag zu einem bilateralen Gespräch mit seinem costa-ricanischen Amtskollegen Rodolfo Solano Quirós zusammengekommen.Beim Treffen am Sitz des Außenministeriums in Seoul diskutierten beide Minister über Wege zur Kooperation zwischen beiden Ländern.Chung äußerte seine Erwartung, dass anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr der Austausch ausgeweitet wird und sich die Beziehungen weiter entwickeln werden.Chung bezeichnete Costa Rica als Südkoreas wichtigen Kooperationspartner für eine nachhaltige Entwicklung. Dabei brachte er die Zusammenarbeit in Bezug auf Südkoreas Politik für grünen New Deal und die Klimaneutralitätsstrategie Costa Ricas zur Sprache.Solano Quirós sagte, Südkorea sei ein Land, das Costa Rica benchmarken wolle. Er äußerte die Hoffnung auf die Ausweitung des Handels und der Investitionen sowie die Verstärkung der Kooperation. Er schlug vor, dass beide Länder die praktische und strategische Kooperation für einen Wandel der Wirtschaftsstruktur verstärken würden, bei dem Smart City, Kohlenstofffreiheit, Digitalisierung und Dezentralisierung im Mittelpunkt stünden.