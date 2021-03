Südkorea will AstraZeneca-Impfstoff weiter einsetzen

Photo : YONHAP News

Südkorea will Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca planmäßig durchführen.Das gab die Taskforce der Regierung für die Covid-19-Impfung am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe das Prüfungsergebnis ihres Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz (PRAC) bekannt gemacht, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen der AstraZeneca-Impfung und Blutgerinnseln bestehe. In Südkorea würden Impfungen wie ursprünglich geplant durchgeführt, hieß es.Die EMA habe gesagt, dass das Risiko von Blutgerinnseln durch die Impfung nicht erhöht werde und dass der Nutzen von Impfungen das Risiko überwiege. In Bezug auf sehr seltene, spezielle Thrombosen habe sie jedoch weitere Prüfungen für erforderlich gehalten, hieß es weiter.Die Taskforce teilte mit, die Sicherheit von Schutzimpfungen und Fälle im In- und Ausland gründlich unter die Lupe zu nehmen. Sie wolle am Wochenende den Fachausschuss für Schutzimpfungen einberufen, um mit Experten entsprechende Daten, darunter Bewertungen durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die EMA, zu überprüfen. Eine Bekanntmachung dazu werde um den kommenden Montag erfolgen, hieß es weiter.