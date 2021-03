Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Feitag 0,86 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 3.039,53 Zählern. Die Stimmung an der Börse verschlechterte sich, nachdem die Zinsen für lang laufende US-Staatsanleihen am Donnerstag gestiegen waren.Der starke Anstieg der Anleihezinsen habe die Aktienkurse nach unten gedrückt, sagte Seo Jung-hoon von Samsung Securities laut der Nachrichtenagentur Yonhap.