Biden zu Nordkoreas Raketenstart: Es hat sich nicht viel verändert

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Test mit Kurzstreckenraketen am Wochenende zeigt nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden, dass sich das nordkoreanische Regime kaum verändert hat.Die entsprechende Äußerung machte Biden laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (Ortszeit) Reportern gegenüber. Gefragt nach Nordkoreas Raketentest sagte Biden, man habe erfahren, dass sich nicht viel verändert habe.Die Zeitung „Washington Post“ und Reuters hatten zuvor unter Berufung auf einen US-Beamten berichtet, dass Nordkorea am letzten Wochenende zwei Kurzstreckenraketen gestartet habe.Diesbezüglich sagte ein hoher US-Beamter am Dienstag vor der Presse, es sei eine gewöhnliche Übung für Nordkorea, verschiedene Waffensysteme zu testen. Nach seiner Einschätzung sei mit dem jüngsten Test nicht gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen worden.Eine südkoreanische Regierungsquelle sagte, dass Nordkorea ihres Wissens am Sonntag zwei Marschflugkörper in Richtung Westmeer abgeschossen habe. Der Abschuss von Marschflugkörpern stelle keinen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.