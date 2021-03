Verteidigungsminister Südkoreas und der VAE besprechen Verstärkung der Verteidigungskooperation

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Suh Wook hat am Dienstag während seines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einem hochrangigen bilateralen Treffen teilgenommen.Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte, kam Suh mit Mohammad Ahmed Al Bowardi, dem Staatsminister für Verteidigungsangelegenheiten der VAE, dem Stabschef der Streitkräfte Hamad Mohammed Thani Al Rumaiti und weiteren Militärs zusammen. Beide Seiten diskutierten über die Sicherheitslage in beiden Ländern und Wege zur Verstärkung der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie.Südkorea habe durch den Besuch die Vertrauensbeziehungen zwischen den Verteidigungsbehörden des Landes und der VAE, seines besten Kooperationspartners im Nahen Osten gefestigt. Man erwarte, dass dies wesentlich zu einer fortschrittlichen und ständigen Kooperation in der Verteidigung und Rüstungsindustrie zwischen beiden Ländern beitragen werde, so das Ministerium.