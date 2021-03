Notenbankchef rechnet mit über drei Prozent Wachstum in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Wirtschaftswachstum wird nach Einschätzung des Chefs der Zentralbank deren eigene Prognose von drei Prozent übertreffen.Die USA hätten ein weiteres Konjunkturpaket in großem Stil beschlossen und die Corona-Impfungen kämen schneller voran als erwartet, sagte der Gouverneur der Bank of Korea, Lee Ju-yeol, am Mittwoch. In der einheimischen Wirtschaft werde der Zuwachs der Ausfuhren und Anlageinvestitionen über den Erwartungen liegen.Zugleich äußerte Lee jedoch, dass der Erholungstrend stark vom Verlauf der Covid-19-Pandemie und der Impfstoff-Verteilung beeinflusst werde. Als wichtige Faktoren nannte er die globale Halbleiterkonjunktur und den Handelskonflikt zwischen den USA und China.Die Notenbank hatte im Februar drei Prozent Wirtschaftswachstum für dieses Jahr prognostiziert.Lee wies außerdem die derzeitigen Inflationssorgen zurück. Der Anstieg der Verbraucherpreise, der im Null-Prozent-Bereich gelegen hatte, habe die Ein-Prozent-Marke übertroffen. Jedoch werde erwartet, dass die Teuerungsrate hinter dem Inflationsziel von zwei Prozent zurückbleiben werde.