Nordkorea verurteilt EU-Sanktionen als politische Provokation

Nordkorea hat die jüngst von der Europäischen Union wegen Menschenrechtsverletzungen verhängten Sanktionen gegen seine Beamten als politische Provokation verurteilt.Gegenüber der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA kritisierte ein Sprecher des Außenministeriums am Dienstag die Sanktionen der EU als Teil einer klischeehaften feindseligen Politik gegen Nordkorea. Pjöngjang verurteile sie als üble politische Provokation mit dem Ziel, die Souveränität des Landes zu verletzen und sich in interne Angelegenheiten einzumischen, scharf und lehne sie kategorisch ab.Er warnte, die EU müsse daran denken, dass sie unvorstellbar elende Konsequenzen tragen müsse, sollte sie Nordkoreas wiederholte Warnungen ignorieren und weiter an nutzlosen Intrigen unter dem Vorwand der Menschenrechte gegen Nordkorea festhalten.Die EU hatte am Montag (Ortszeit) gegen elf Einzelpersonen und vier Organisationen in sechs Ländern wegen Menschenrechtsverletzungen Sanktionen verhängt. Zu ihnen zählen der nordkoreanische Minister für Staatssicherheit, Jong Kyong-thaek, der Minister für öffentliche Sicherheit, Ri Yong-gil und die zentrale Staatsanwaltschaft.