Pfizer-Impfdosen für 250.000 Personen in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine Lieferung von 500.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und BioNtech für 250.000 Personen ist am Mittwoch in Südkorea eingetroffen.Eine Frachtmaschine des Paket- und Logistikunternehmens UPS mit den Impfdosen an Bord landete gegen 7.30 Uhr am Flughafen Incheon.Es handelt sich um die erste Lieferung von Impfdosen des Herstellers, die die südkoreanische Regierung durch einen direkten Vertrag mit Pfizer beschafft hat.Die Impfdosen werden unmittelbar an 22 regionale Impfzentren verteilt, damit sie für die Impfung von über 75-Jährigen ab dem 1. April eingesetzt werden können.