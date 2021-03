Nordkoreas Machthaber fordert Solidarität in mündlichen Botschaften an Kuba, Vietnam und Laos

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat mündliche Botschaften an seine Kollegen Kubas, Vietnams und Laos gesandt, um Solidarität zwischen den sozialistischen Ländern zu fordern.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch schickte Kim Botschaften an Raúl Castro, den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas, den vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong und den laotischen Ministerpräsidenten Thongloun Sisoulith. Er habe sie über den achten Kongress der Arbeiterpartei im Januar unterrichtet.Kim habe ausführlich erläutert, dass politische Positionen im Zusammenhang mit der Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten, den innerkoreanischen Beziehungen und dem Nordkorea-USA-Verhältnis diskutiert und festgelegt worden seien. Er habe die Solidarität für den Sieg des Sozialismus unterstrichen, berichtete KCNA.Zuvor hatte Kim mündliche Botschaften mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping ausgetauscht und eine stärkere Geschlossenheit zwischen Nordkorea und China gegen feindselige Kräfte verlangt.