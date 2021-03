Südkorea meldet 428 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat wieder die 400er-Marke übertroffen, nachdem einen Tag zuvor die Schwelle unterschritten worden war.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 428 Neuansteckungen nachgewiesen, darunter 411 lokale und 17 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 99.846 Infektionsfälle im Land erfasst, davon 7.476 eingeschleppte Fälle.481 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 6.579 Patienten isoliert versorgt. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 111.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 nahm um drei auf 1.707 zu. Die Letalitätsrate liegt bei 1,71 Prozent.