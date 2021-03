Bürgermeisterwahl in Seoul: Oh Se-hoon in Umfrage vorn

Photo : YONHAP News

In einer Umfrage vor der Bürgermeisterwahl in Seoul liegt Oh Se-hoon vorn.Der gemeinsame Oppositionskandidat hat laut einer Umfrage von Realmeter einen Vorsprung von fast 20 Prozentpunkten auf Park Young-sun von der regierenden Minjoo-Partei Koreas.Realmeter befragte am Montag und Dienstag 1.042 Menschen in Seoul. 48,9 Prozent wollten im April Oh wählen, 29,2 Prozent Park. Der Unterschied beträgt 19,7 Prozentpunkte, der Wert liegt deutlich über der statistischen Fehlerrate.Oh bekommt laut den Meinungsforschern viel Unterstützung von Wählern der eigenen Partei Macht des Volkes sowie Konservativen, über 60-Jährigen und Hausfrauen.Park unterstützten vor allem Wähler der Minjoo-Partei, Liberale und Menschen in ihren Vierzigern.Die Umfrage hatten die Sender YTN und TBS in Auftrag gegeben. Das Konfidenzniveau beträgt 95 Prozent, die Fehlerrate plus/minus drei Prozentpunkte.