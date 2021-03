Umfrage: 68 Prozent der Südkoreaner zu Corona-Impfung bereit

Photo : YONHAP News

Etwa sieben von zehn Südkoreanern wollen sich laut einer Umfrage gegen Covid-19 impfen lassen.Das entsprechende Umfrageergebnis veröffentlichten das Gesundheitsministerium und das Kulturministerium am Mittwoch.67,8 Prozent der Befragten, die noch nicht geimpft wurden, erklärten sich demnach zur Schutzimpfung bereit.93,8 Prozent der bereits geimpften Befragten sagten, dass sie sich auch nach der Impfung an die Regeln zur Seucheneindämmung hielten.Als Grund für die Verweigerung einer Impfung nannten 85,8 Prozent, damit der größte Anteil, die Besorgnis über unerwünschte Reaktionen. Dahinter folgte fehlendes Vertrauen in die Wirksamkeit des Impfstoffs mit 67,1 Prozent. 35,8 Prozent stört es, dass sie nicht den von ihnen bevorzugten Impfstoff auswählen können.83,1 Prozent der Befragten stimmten einer Verschärfung der Regeln zur Corona-Eindämmung zu. Eine Regressforderung gegenüber denjenigen, die gegen Schutzvorschriften verstoßen, betrachteten 87,1 Prozent als erforderlich.Für die Umfrage wurden am 17. und 18. März landesweit 1.000 Erwachsene befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.