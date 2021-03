Südkoreas Militär bestätigt Nordkoreas Raketentest am Wochenende

Photo : YONHAP News

Südkoreas Militär hat bestätigt, dass Nordkorea am Wochenende an der Westküste zwei als Marschflugkörper vermutete Projektile abgefeuert hatte.Ein Militärvertreter sagte, dass der Abschuss von zwei als Marschflugkörper vermuteten Geschossen am Sonntagvormittag in der Umgebung von Onchon in der Provinz Süd-Pyongan an der Westküste entdeckt worden sei. Die Daten würden im Detail untersucht.Das südkoreanische Militär habe die Raketenstarts unmittelbar bemerkt und die Situation schnell unter Kontrolle gebracht, hieß es.Wie verlautete, bewerteten die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA den Vorgang zurzeit und analysierten die genauen Daten der Flugkörper.Der Militärvertreter fügte hinzu, dass ausführliche Informationen, etwa zur Flugdauer, kaum veröffentlicht werden könnten, weil damit geheimdienstliche Kapazitäten offengelegt werden könnten.