Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neugeborenen in Südkorea ist im Januar auf ein Rekordtief gefallen.Der natürliche Bevölkerungsrückgang, nämlich mehr Todesfälle als Geburten, hielt den 15. Monat in Folge an.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Januar 25.003 Kinder in Südkorea geboren. Das sind 6,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der niedrigste Stand in einem Januar seit der Einführung der monatlichen Geburtenstatistiken im Jahr 1981 verbucht.