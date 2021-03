Außenminister verspricht enge Kooperation mit USA gegen Hasskriminalität

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong hat sich über die rapide zugenommene Hasskriminalität gegen Menschen asiatischer Abstammung in den USA tief besorgt geäußert.Zugleich erklärte er die Absicht, für die Problemlösung eng mit den USA zusammenzuarbeiten.Die entsprechende Äußerung machte der Minister laut dem Außenministerium bei der regelmäßigen Sitzung von leitenden Beamten am Mittwoch.Die zunehmende Hasskriminalität gegen die asiatischstämmige Gemeinschaft betreffe die Sicherheit der Koreanischstämmigen in den USA.Die südkoreanische Regierung werde die Bemühungen der US-Regierung, die über Hass und Gewalt nicht schweige, sondern entschlossen entgegentrete, weiterhin aktiv unterstützen, sagte Chung.