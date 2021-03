Vereinigungsminister verspricht Unterstützung für Wiederaufnahme privater innerkoreanischer Kooperation

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat Unterstützung für eine baldige Wiederaufnahme der humanitären Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea auf privater Ebene versprochen.Während eines Treffens mit der Leitung des Gremiums von Nichtregierungsorganisationen für die Kooperation mit Nordkorea KNCCK am Mittwoch teilte Lee die Meinung mit, dass die Regierung Unterstützung leisten sollte, damit humanitäre Aktivitäten privater Organisationen schnell zu einem angemessenen Zeitpunkt wieder aufgenommen werden könnten.Die Regierung sei sehr dankbar dafür, dass man nach der Erschießung eines Beamten im Westmeer in letztem Jahr auf privater Ebene autonom die Situation aufmerksam verfolgt und Lieferungen an Nordkorea verschoben habe. Da seitdem viel Zeit vergangen sei, habe die Nachfrage privater Organisationen nach humanitären Aktivitäten vermutlich stark zugenommen, fügte der Minister hinzu.Der KNCCK-Chef Lee Ki-bum wies auf die Hoffnung hin, dass die Beziehungen zwischen den Behörden Süd- und Nordkoreas bald wiederhergestellt würden. Damit dieser Zeitpunkt vorgezogen werde, unternehme man Bemühungen, um Gelegenheiten für den privaten Austausch und die Kooperation zu schaffen. Er bat dann die Regierung um die Entscheidung, im Falle angemessener Projekte Lieferungen an Nordkorea zu genehmigen.Der Minister verwies darauf, dass Nordkorea angesichts der Corona-Pandemie seine Grenze geschlossen hatte. Es könne nicht festgestellt werden, ob die Grenze wieder geöffnet worden sei. Man wolle unter umfassender Berücksichtigung verschiedener Faktoren die endgültige Entscheidung treffen, hieß es.Das Vereinigungsministerium hat seit der Erschießung eines Fischereibeamten durch nordkoreanische Soldaten im vergangenen September keine Anträge privater Organisationen auf Lieferungen an Nordkorea mehr genehmigt.