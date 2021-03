Rosé rangiert mit „On The Ground” auf Platz 70 der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Rosé, ein Mitglied der K-Pop-Band Blackpink, hat in den Billboard Single-Charts Hot 100 die bisher höchste Platzierung unter den koreanischen Solosängerinnen erreicht.„Billboard“ teilte am Dienstag auf Twitter mit, dass „On The Ground“ von Rosé diese Woche auf Platz 70 in den Hot 100-Charts rangiert habe. „On The Ground“ ist der Titelsong ihrer ersten Single „R“.Damit wurde Rosé die zweite südkoreanische Solosängerin, die es auf diese Hitliste schaffte. Zuvor hatte CL von der Gruppe 2NE1 im Jahr 2016 mit „Lifted“ den 94. Platz belegt.„On The Ground“ gelangte zudem an die Spitze der Charts Billboard Global 200 und Billboard Global ausschließlich der USA. Es ist das erste Mal seit der Einführung beider Hitlisten im vergangenen September, dass eine Solosängerin oder ein –sänger aus Südkorea beide Charts eroberte.„GONE“, ein weiteres Lied in der Single „R“, landete auf Platz 29 in den Billboard Global 200 Charts und auf Platz 17 in den Charts Billboard Global ausschließlich der USA.„On The Ground“ hatte zuvor den 43. Platz in den britischen Official Charts belegt. Damit stand Rosé als erste südkoreanische Solosängerin auf der Hitliste.