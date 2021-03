Nordkorea feuert zwei nicht identifizierte Geschosse in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zwei nicht identifizierte Projektile in Richtung Ostmeer abgeschossen.Der Vereinigte Generalstab in Südkorea teilte mit, das Militär untersuche zurzeit, um was für ein Projektil es sich handele und wie weit es flog.Zuvor berichteten der japanische Sender NHK und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die japanische Behörde für Meeressicherheit, dass aus Nordkorea ein Projektil abgeschossen worden sei, bei dem es sich um eine ballistische Rakete handeln könnte.Unabhängig von der Reichweite stellt der Abschuss einer ballistischen Rakete einen Verstoß gegen Sanktionen der Vereinten Nationen dar.