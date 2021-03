Südkorea beruft nach Berichten über Raketenstart in Nordkorea Dringlichkeitssitzung seines Sicherheitsrats ein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat nach den Meldungen über einen möglichen Raketenstart in Nordkorea eine Dringlichkeitssitzung seines Sicherheitsrats einberufen.Das Gremium tritt gewöhnlich donnerstagnachmittags zusammen, wegen des Abschusses von zwei Projektilen in Richtung Ostmeer wurde die Sitzung auf 9 Uhr vorgezogen.Der Vereinigte Generalsstab hatte zuvor gemeldet, dass Nordkorea zwei nicht identifizierte Geschosse ins Ostmeer gefeuert habe.Einige in militärischen Kreisen spekulieren, dass es sich um ballistische Raketen gehandelt haben könnte. Nordkorea hätte damit gegen Sanktionen des Weltsicherheitsrats verstoßen.Sollte es sich tatsächlich um ballistische Raketen gehandelt haben, wäre es der erste Abschuss dieser Art seit März letzten Jahres. Damals hatte Nordkorea nach eigenen Angaben in Wonsan an seiner Ostküste "supergroße" Raketenwerfer getestet.