Offizieller Wahlkampf für Nachwahlen begonnen

Photo : Getty Images Bank

Der offizielle Wahlkampf für die Nachwahlen am 7. April, darunter die Bürgermeisterwahl in Seoul, hat am Donnerstag begonnen.Park Young-sun, die Kandidatin der regierenden Minjoo-Partei Koreas, begann in der Nacht als ersten Termin in einem Convenience Shop in Seoul zu jobben. Damit warb sie um die von der Corona-Pandemie hart betroffenen Kleinunternehmer und die jungen Wähler.Oh Se-hoon, der Kandidat der Oppositionspartei Macht des Volks beteiligte sich unterdessen an der Desinfektion einer U-Bahn in einem Depot. Er wollte damit die Eindämmung der Corona-Pandemie, die aktuell wichtigste Angelegenheit, betonen und einen Neuanfang ankündigen.Beide Kandidaten wollen in den nächsten 13 Tagen viele Hauptstädter treffen und um die Wählergunst werben.