Außenministertreffen zwischen Südkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Besuchs des russischen Außenministers Sergei Lawrow in Südkorea findet am heutigen Donnerstag ein Außenministertreffen zwischen beiden Ländern statt.Außenminister Chung Eui-yong wird um 10.30 Uhr am Sitz des Außenministeriums in Seoul mit Lawrow zusammenkommen. Besprochen werden die bilateralen Beziehungen, Fragen betreffend die koreanische Halbinsel und globale Angelegenheiten.Es wird erwartet, dass auch Diskussionen über einen eventuellen Südkorea-Besuch von Präsident Wladimir Putin geführt werden.Das Gespräch wird das erste südkoreanisch-russische Außenministertreffen seit Juni 2019 sein und das erste in Südkorea seit April 2009.Lawrow war am Dienstag in Südkorea eingetroffen, um das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern zu feiern. Nach dem Treffen mit Chung wird er am Nachmittag abreisen.