Auftaktzeremonie für Jahr des gegenseitigen Austauschs zwischen Südkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea und Russland haben anlässlich des 30-jährigen Bestehens diplomatischer Beziehungen eine Zeremonie abgehalten.Die Auftaktzeremonie für das Jahr des gegenseitigen Austauschs zwischen Südkorea und Russland fand am Mittwoch in Seoul statt. Daran nahmen Außenminister Chung Eui-yong und der russische Außenminister Sergei Lawrow teil.Beide Staaten hatten am 30. September 1990 offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen. Anlässlich dessen 30. Jubiläums hatten beide Länder letztes Jahr zum Jahr des gegenseitigen Austauschs deklariert und verschiedene Kulturveranstaltungen geplant. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Jahr jedoch nicht gebührend gefeiert werden und wurde auf dieses Jahr verlängert.Chung sagte in seiner Eröffnungsrede, dass Südkorea und Russland als strategische Kooperationspartner gemeinsam auf dem Weg zu dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel gewesen seien. Die Regierung werde auch künftig ihr Bestes tun, um den Friedensprozess auf der Halbinsel voranzubringen.Lawrow betonte, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Südkorea auf gemeinsamen Interessen beruhten und von Verständnis und Vertrauen auf hohem Niveau geprägt seien.