Internationales Koreanischstämmige Frau in USA bekommt Drohbrief mit rassistischem Inhalt

Eine koreanischstämmige Frau in den USA hat einen Drohbrief mit rassistischem Inhalt bekommen.



Laut Berichten von US-Sendern wie ABC7 und CBS LA erhielt eine 82-jährige Frau koreanischer Abstammung, die im Seniorenheim Leisure World in Orange County in Kalifornien lebt, am 19. März einen anonymen Brief. An dem Tag fand die Bestattungsfeier für ihren Ehemann statt, der im Februar verstarb.



Da er tot sei, sei es jetzt ein Asiat weniger, den man in Leisure World ertragen müsse, steht in dem Drohbrief. Es heißt weiter, dass die Frau aufpassen und in das Land, in das sie gehöre, zurückkehren sollte.



Das Paar lebt seit etwa zehn Jahren in dem Seniorenheim. Nachdem der Fall gemeldet worden war, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Die Polizei teilte mit, das sie anhand einer Handschrift- und Fingerabdruckanalyse den Täter ermitteln wolle. Hass könne nicht geduldet werden, egal, gegen wen sich dieser richtet.



In den USA haben inmitten der Corona-Pandemie in letzter Zeit Hassverbrechen gegen Menschen asiatischer Abstammung deutlich zugenommen. Am 16. März wurden acht Personen bei einem Attentat in der Gegend von Atlanta getötet, darunter sechs Frauen asiatischer Herkunft.