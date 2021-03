Südkorea meldet 430 neue Covid-19-Fälle – Gesamtzahl übertrifft 100.000

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag 430 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, damit übertraf die Zahl der bisher bestätigten Infektionen die 100.000er-Marke.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht 419 lokale Infektionen und elf eingeschleppte Ansteckungen binnen 24 Stunden bestätigt.Bislang wurden insgesamt 100.276 Infektionsfälle in Südkorea erfasst. 14 Monate nach der Meldung des ersten Covid-19-Falls des Landes im Januar letzten Jahres wurde die 100.000er-Marke überschritten.125 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, 147 in der Provinz Gyeonggi. Süd-Gyeongsang meldete 30 Fälle und Gangwon 27.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt nun bei 111. Die Zahl der Toten unter den Corona-Patienten stieg um zwei auf 1.709.Am Mittwoch wurden 28.000 Personen gegen Covid-19 geimpft. Die Zahl der bisher Geimpften beläuft sich auf 733.000.Die seit Mitte November grassierende dritte Corona-Welle in Südkorea hält nun fünf Monate in Folge an. In letzter Zeit lagen die neuen Infektionszahlen infolge von Clusterinfektionen immer häufiger über der 400er-Marke.Bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale am Donnerstag wurde auf die anhaltende beunruhigende Lage hingewiesen. Die Zahl der Neuansteckungen schwanke seit mehr als sechs Wochen im 300er- und 400er-Bereich. In fast allen Bereichen des Alltags komme es zu Ansteckungen, warnte ein zuständiger Beamter.