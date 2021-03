Kitas in Seoul öffnen am 1. April wieder

Die staatlichen, öffentlichen, privaten und betrieblichen Kindertagesstätten in Seoul kehren am 1. April in den Regelbetrieb zurück.Das kündigte die Stadtverwaltung am Donnerstag an.Laut dem Plan werden sie 128 Tage nach der Pandemie-bedingten vorläufigen Schließung am 24. November letzten Jahres wieder öffnen.Während der Schließung besuchten jedoch 87 Prozent der Kita-Kinder im Rahmen von Notbetreuungsprogrammen weiterhin die Einrichtungen.Die Stadtverwaltung riet, dass sich vor der Wiederöffnung alle Erzieherinnen und Erzieher der Kitas und eine Person jedes Haushalts der Kinder vorsorglich auf Covid-19 testen lassen. Es werden zwar nach der Wiederöffnung Sonderaktivitäten mit externen Lehrkräften zugelassen, diese sollen sich jedoch einem vorsorglichen Corona-Test unterziehen.