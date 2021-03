Pentagon rät Nordkorea von Handlungen zur Destabilisierung der koreanischen Halbinsel ab

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat Nordkorea aufgefordert, die koreanische Halbinsel destabilisierende Handlungen zu unterlassen.Der Pentagon-Sprecher John Kirby sagte am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse, man fordere offensichtlich Pjöngjang auf, keine Dinge zu tun, die die Umstände auf der Halbinsel weniger stabil machen würden.Dabei verwies er auf die Pressemitteilung eines hohen US-Beamten am Dienstag, in der Nordkoreas Raketentest am Sonntag als Teil gewöhnlicher militärischer Aktivitäten des Landes eingestuft worden war.US-Medien wie die Zeitung „Washington Post“ hatten berichtet, dass Nordkorea am Sonntag zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert habe. Die zuständigen Behörden der USA und Südkorea hatten den Bericht bestätigt.