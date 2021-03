Außenminister Südkoreas und Russlands führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist am Donnerstagvormittag mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow zu einem Gespräch zusammengekommen.Beim Treffen am Sitz des Außenministeriums in Seoul diskutierten beide Minister über die bilateralen Beziehungen, Fragen betreffend die koreanische Halbinsel und globale Angelegenheiten.Chung sagte zum Auftakt des Gesprächs, Südkorea und Russland seien Partner, die gemeinsam auf dem Weg zu Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und in Eurasien gingen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hätten sich seit deren Aufnahme im Jahr 1990 in verschiedenen Bereichen ständig entwickelt.Dann äußerte er seine Erwartung für einen breiten Meinungsaustausch mit Lawrow über anstehende Angelegenheiten in den bilateralen Beziehungen, die Situation auf der koreanischen Halbinsel und die regionale sowie globale Lage.Lawrow sagte, Südkorea sei in der asiatisch-pazifischen Region für Russland von Bedeutung und habe großes Potenzial. Beide würden über regionale und globale Angelegenheiten Meinungen austauschen, indem sie den Schwerpunkt auf die Lage auf der koreanischen Halbinsel legten.Das Gespräch war das erste südkoreanisch-russische Außenministertreffen seit Juni 2019 und das erste in Südkorea seit April 2009.Lawrow war am Dienstag in Südkorea eingetroffen, um das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern zu feiern. Im Anschluss an eine Mittagsrunde mit Chung wird er am Nachmittag abreisen.