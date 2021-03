Regierung verspricht Einsatz für sichere Nachwahlen inmitten der Pandemie

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will sich für die Schaffung von Bedingungen einsetzen, damit Bürger bei den anstehenden Nachwahlen inmitten der Corona-Pandemie beruhigt wählen gehen können.Die Absicht teilten Justizminister Park Beom-kye, Innenminister Jeon Hae-cheol und Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol am Donnerstag, 13 Tage vor den Wahlen am 7. April, in einer Erklärung an die Bürger mit.Die Regierung wolle in enger Kooperation mit der Nationalen Wahlkommission und einzelnen Gebietskörperschaften gründliche Maßnahmen zur Seucheneindämmung in den Wahllokalen und an den Stätten für die Stimmmauszählung treffen. Sie wolle den Covid-19-Infizierten die Ausübung ihres Stimmrechts maximal gewährleisten, sagten die Minister.Sie riefen die Öffentlichkeit auf, am Wahltag die Corona-Regeln einzuhalten.Die Minister betonten, dass Südkorea bei der 21. Parlamentswahl im vergangenen Jahr dank der aktiven Kooperation der Bürger weltweit erstmals inmitten der Pandemie eine landesweite Wahl auf sichere Weise abgehalten habe. Sie baten die Bürger, auch bei der anstehenden Wahl für die Schutzmaßnahmen zu kooperieren, darunter Maskentragen, Fiebermessung und Abstandshaltung.