Bürgermeisterwahl in Seoul: Oh Se-hoon in Umfrage mit großem Vorsprung vor Park Young-sun

Photo : YONHAP News

In der ersten Umfrage nach der Einigung des Oppositionslagers auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Seoul hat sein Kandidat Oh Se-hoon einen großen Vorsprung vor seiner Rivalin Park Young-sun erzielt.Realmeter befragte im Auftrag der Internetzeitung „OhmyNews“ am Mittwoch 806 über 18-jährige Hauptstädter. Einen Tag zuvor hatten sich die Partei Macht des Volks (PPP) und die Partei des Volks auf Oh als gemeinsamen Kandidaten geeinigt.55 Prozent der Befragten sagten, dass sie bei der Wahl am 7. April Oh wählen wollten. 36,5 Prozent würden Park, die Kandidatin der Regierungspartei, wählen.Der Unterschied beträgt 18,5 Prozentpunkte, der Wert liegt deutlich über dem Fehlerbereich (plus/minus 3,5 Prozentpunkte mit dem Konfidenzniveau bei 95 Prozent).Es ist bemerkenswert, dass die Zustimmung für den Oppositionskandidaten bei den Menschen in ihren Zwanzigern am zweithöchsten hinter der Gruppe der über 60-Jährigen ist.Unter den Parteien erreichte die PPP 37,7 Prozent Zustimmung, gefolgt von der Minjoo-Partei Koreas mit 30,1 Prozent. Die Partei des Volks kam auf 9,1 Prozent, die Gerechtigkeitspartei auf fünf Prozent und die Offene Demokratische Partei auf 3,7 Prozent.Die Staatsführung von Präsident Moon Jae-in bewerten 35 Prozent positiv, während 61,3 Prozent der gegensätzlichen Meinung waren.Details können auf der Webseite von Realmeter oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.