US-Senatsausschuss verabschiedet Resolution zur Betonung der Wichtigkeit von Allianzen

Der US-Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen hat eine Resolution zur Bekräftigung der Wichtigkeit der Bündnisse der USA, darunter des mit Südkorea, angenommen.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Donnerstag.Darin steht, dass die Bündnisse der USA mit Südkorea, Japan, Australien, Thailand und den Philippinen eine Grundlage für die Stabilität im indopazifischen Raum seien.Zur koreanischen Halbinsel heißt es, dass die US-südkoreanische Allianz für Frieden und Wohlstand in Nordostasien unerlässlich und für eine enge Koordinierung zur Bewältigung von Herausforderungen durch Nordkorea von entscheidender Bedeutung sei.Hinsichtlich der Aufteilung der Verteidigungskosten steht darin, dass eine überparteiliche Unterstützung für einen fairen und gegenseitig vorteilhaften Aufteilungsmechanismus erneut bestätigt werde. Die Einigungen der Biden-Regierung mit Südkorea und Japan in den Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten würden zur Kenntnis genommen.