Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben am Donnerstag dem Leitindex Kospi ins Plus verholfen.Der Index beendete den Handel nach vier verlustreichen Handelstagen in Folge 0,4 Prozent höher bei 3.008,33 Zählern.Nach zunächst schwachem Start wegen des Starts von zwei Projektilen in Nordkorea legte der Kospi im Tagesverlauf zu.Die Anleger schienen die Verbesserung von Indizes zur US-Wirtschaft und Deutschlands Absage des Lockdowns positiv aufgefasst zu haben, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.