Weißes Haus: Biden will sich nicht mit Kim Jong-un treffen

US-Präsident Joe Biden will sich nach Angaben des Weißen Hauses nicht mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen.Das antwortete die Sprecherin Jen Psaki am Montag auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob Bidens Ansatz gegenüber Nordkorea auch ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber beinhalte.Bidens Vorgehensweise würde sehr unterschiedlich sein und ein Treffen sei nicht beabsichtigt, sagte die Sprecherin.Zuletzt hatte sich bereits angedeutet, dass die Biden-Regierung im Umgang mit Nordkorea anders vorgehen werde als Amtsvorgänger Donald Trump, der Gespräche auf ranghöchster Ebene bevorzugt hatte.Unterdessen wollen diese Woche die nationalen Sicherheitsberater der USA, Südkoreas und Japans in Washington zu einer Koordinierung ihrer Nordkorea-Politik zusammenkommen.