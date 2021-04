Schwester des nordkoreanischen Machthabers übt harsche Kritik an Präsident Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers hat harsche Kritik am südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in geübt.Anlass sind Bemerkungen Moons am vergangenen Freitag über Nordkoreas jüngste Raketenstarts.Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, warnte am Dienstag, dass jede Handlung, mit der die Stimmung für einen Dialog untergraben werden könne, nicht wünschenswert sei.Moon kritisiere nordkoreanische Handlungen der Selbstverteidigung und habe Südkoreas eigene Raketentests in einer Rede im Juli letzten Jahres als Bemühungen um Frieden und Dialog beschrieben, hieß es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA übermittelten Erklärung.Ein solches unlogisches und schamloses Verhalten entspreche exakt der gangsterhaften Logik der USA, die Nordkoreas Recht auf Selbstverteidigung als Verstöße gegen UN-Resolutionen und Gefahr für die Weltgemeinschaft verurteilten, wurde Kim weiter zitiert.