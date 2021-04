Über 20 Staats- und Regierungschefs fordern großen Vertrag zur Pandemie-Bekämpfung

Photo : YONHAP News

Staats- und Regierungschefs von über 20 Ländern haben einen großen Vertrag zur Bekämpfung von Pandemien gefordert.Auch der südkoreanische Präsident Moon Jae-in schloss sich der gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgebrachten Forderung an.Mit einem solchen Vertrag solle die Welt künftige Pandemien besser handhaben können, heißt es in einem Montag veröffentlichten Meinungspapier.Die Staats- und Regierungschefs argumentieren darin, dass eine einzelne Regierung oder multilaterale Organisation mit den Gefahren einer Pandemie nicht umgehen könne.Immunität sei ein internationales öffentliches Gut. Die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Impfstoffen müsse so schnell wie möglich vonstattengehen.Ziel eines neuen internationalen Vertrags wäre laut dem Vorschlag ein umfassender Ansatz, der alle Regierungen und Gesellschaften berücksichtige und die nationalen, regionalen und globalen Kapazitäten sowie Widerstandsfähigkeit gegen Pandemien stärken könne.Unterzeichnet wurde der Meinungsbeitrag von den Spitzen der Europäischen Union, der WHO und von 23 Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland.