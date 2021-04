Südkorea auch am Dienstag mit gelbem Staub überzogen

Photo : YONHAP News

Auch am heutigen Dienstag ist Südkorea mit gelbem Staub überzogen.Es handelt sich um Sand aus dem Wüstengebiet im Norden Chinas, der nach Korea geweht wird.Für die meisten Gebiete in Südkorea gilt eine Warnung vor dem Sandsturm.Das nationale Institut für Umweltforschung sagte eine Feinstaubbelastung auf dem Niveau "sehr schlecht" für Incheon, den Süden der Gyeonggi-Provinz, die Provinzen Süd- und Nord-Chungcheong sowie den gesamten Süden einschließlich der Insel Jeju voraus.Am Morgen wurden bereits "sehr schlechte" Feinstaubwerte in Seoul, im Norden der Gyeonggi-Provinz sowie in Daejeon und Sejong gemessen.Das koreanische Wetteramt rechnet im Tagesverlauf mit einem Rückgang der Luftbelastung. Einige Landesteile sollen laut der Vorhersage aber auch am Mittwoch noch von gelbem Staub betroffen sein.