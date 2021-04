Vereinigungsminister fordert von Nordkorea flexible Reaktion für humanitäre Hilfe

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat Nordkorea zu einer flexiblen Reaktion aufgerufen, damit für die Bewältigung der humanitären Krise des Landes Sanktionen flexibel angewendet werden können.In UN- und US-Kongresskreisen werde die Notwendigkeit einer flexiblen Umsetzung von Sanktionen zur Sprache gebracht. Sollte Nordkorea flexibel reagieren, könne sich diese Bewegung in der internationalen Gemeinschaft ausweiten, sagte Lee in seiner Rede bei einem Seminar am Montag.Jetzt sei es vor allem wichtig, keine Gelegenheit zu verpassen. Die humanitäre Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea könne ein guter erster Knopf sein, um Vertrauen auf der koreanischen Halbinsel aufzubauen und wieder Gespräche aufzunehmen, betonte Lee.Bei dem Seminar sollte vor allem der mögliche Einsatz von Zügen erörtert werden, mit denen Anfeuerungsgruppen aus Süd- und Nordkorea gemeinsam zu den Olympischen Winterspielen 2022 nach Peking fahren können.Zu dieser Idee äußerte der Minister, es handele sich nicht ausschließlich um eine Frage des Transports. Hierfür würden Eisenbahnen untersucht und instand gehalten. Daraus könnte sich eine Gelegenheit für die Kooperation auf einem höheren Niveau ergeben, darunter der Güteraustausch, Personenverkehr und Zug-Tourismus.