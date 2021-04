Kultur Animationsfilm „Opera“ gewinnt Publikumspreis bei US-Festival SXSW

„Opera“, ein animierter Kurzfilm von Regisseur Eric Oh, hat bei der US-Veranstaltung South by Southwest (SXSW) den Publikumspreis gewonnen.



Das teilte die Organisation BANA mit, deren Mitglied der koreanisch-amerikanische Regisseur ist. SXSW ist das größte Content-Festival in Nordamerika.



„Opera“ wurde für den besten animierten Kurzfilm bei den Academy Awards im April nominiert. Die Produktion wurde bei den letztjährigen Korea Festival Contents Awards mit dem Kulturministerpreis in der Trickfilmkategorie ausgezeichnet.