Südkorea verurteilt bei Dialog mit Russland Gewalt von Militär und Polizei in Myanmar

Südkorea hat bei einem Dialog mit Russland die gewaltsame Unterdrückung von Protesten gegen den Militärputsch durch Militär und Polizei in Myanmar angeprangert.Die entsprechende Äußerung machte Vizeverteidigungsminister Park Jae-min beim vierten koreanisch-russischen militärischen Strategiedialog am Montag in Seoul. Für das Gespräch reiste der russische Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin an, der vorher in Myanmar war.Laut dem Seouler Verteidigungsministerium diskutierten beide Seiten über die Sicherheitslage in der Region, einschließlich der koreanischen Halbinsel sowie Wege zur Belebung des Austauschs und der Kooperation im Verteidigungsbereich zwischen beiden Ländern.Park äußerte sich dabei besorgt über die Situation in Myanmar. Er erläuterte die Position der Regierung, dass sie gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft einen sofortigen Gewaltstopp von Militär und Polizei in Myanmar fordere.Wie verlautete, habe Fomin die Position geäußert, dass eine friedliche Lösung der Krise in Myanmar wünschenswert sei.Eine Delegation des russischen Militärs unter Leitung von Fomin hatte an einer Zeremonie zu Myanmars Tag der Armee am Samstag in der Hauptstadt Naypyidaw teilgenommen.