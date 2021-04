Cheonghae-Einheit bietet koreanischen Schiffen auf Umweg wegen Suezkanal-Blockade Schutz

Photo : YONHAP News

Ein Zerstörer der südkoreanischen Marine kommt zum Einsatz, um einheimische Schiffe beim Umweg über das Kap der Hoffnung wegen der Blockade des Suezkanals zu schützen.Wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte, sei die vor Somalia stationierte Anti-Piraten-Einheit Cheonghae mit dem Zerstörer am Montag in den Golf von Aden gefahren.Der Suezkanal blieb blockiert, nachdem das unter panamaischer Flagge fahrende Containerschiff „Ever Given“ am 23. März dort auf Grund gelaufen war.Drei südkoreanische Schiffe entschieden sich laut Berichten, auf ihrer Route nach Europa den afrikanischen Kontinent zu umfahren, anstatt abzuwarten, bis sich der Verkehr im Kanal wieder normalisiert hat.