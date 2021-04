Außenminister bittet um internationale Unterstützung für Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel aufgerufen.Im Friedensprozess habe es zwar Fortschritte gegeben, jedoch gebe es noch viele Aufgaben zu bewerkstelligen, sagte Chung in seiner Grundsatzrede bei einer virtuellen UN-Veranstaltung zum dritten Jubiläum des Starts der Aktion für Friedenssicherung (A4P) am Montag.Südkorea habe mit der Hilfe der Vereinten Nationen nach den Verwüstungen des Kriegs wieder Frieden geschaffen und sei damit ein Nachweis der Wichtigkeit der UN-Friedenssicherungseinsätze (PKO), sagte Chung.Die südkoreanische Regierung werde sich nach besten Kräften bemühen, damit sich der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel verwurzeln könne. Hierfür sei eine konstante Unterstützung der UN und der internationalen Gemeinschaft unerlässlich, betonte der Minister.Chung erklärte auch den Willen der südkoreanischen Regierung, zur Verstärkung der Friedenssicherungseinsätze beizutragen. Als Richtung für die PKO in einem sich verändernden Umfeld nannte er eine stärkere Inklusivität, einen Beitrag zu einem nachhaltigen Frieden und die Reaktion auf neue Herausforderungen.