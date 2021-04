Picassos „Massaker in Korea“ wird erstmals in Südkorea ausgestellt

Photo : YONHAP News

Ein Gemälde von Pablo Picasso über den Koreakrieg wird zum ersten Mal in Südkorea ausgestellt.Eine Sonderausstellung zum 140. Geburtsjahr Picassos finde vom 1. Mai bis 29. August im Hangaram Kunstmuseum im Seoul Arts Center statt. Dabei werde das Gemälde „Massaker in Korea“ erstmals in Südkorea zur Schau gestellt, teilte der Organisator Vichae Art Museum am Montag mit.Bei der Ausstellung unter dem Titel „Into the Myth“ werden etwa 110 Werke des Meisters der modernen Kunst gezeigt, die zur Sammlung des Nationalen Picasso-Museums Paris gehören.„Massaker in Korea“ ist Picassos einziges Werk über den Koreakrieg und entstand im Januar 1951 während des Kriegs. Das Gemälde wurde bei der Ausstellung Salon de Mai im Mai jenes Jahres erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.Das Werk zählt neben „Guernica“ und „Das Beinhaus“ zu Picassos drei größten Antikriegsbildern.