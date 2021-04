Gesetz zum Verbot anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen in Kraft getreten

Photo : YONHAP News

Ein Gesetz, das das Versenden von Propaganda-Flugblättern nach Nordkorea verbietet, ist am Dienstag in Südkorea in Kraft getreten.Angesichts der Bedenken über das Gesetz teilte das Vereinigungsministerium die Position mit, dass es das Gesetz flexibel und vernünftig anwenden werde.Das Ministerium habe auch im Zuge der Vorbereitungen für die Inkraftsetzung die Kommunikation mit Menschenrechtsorganisationen im In- und Ausland fortgesetzt, sagte Sprecherin Lee Jong-joo am Montag vor der Presse.Angesichts besorgter Stimmen habe das Ressort in einem Kommentar den Anwendungsbereich des Gesetzes deutlich gemacht, hieß es weiter.Im Mittelpunkt des Gesetzes steht, dass die Beschallung sowie das Versenden von Flugblättern in der Umgebung der militärischen Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won (26.470 Dollar) geahndet werden können.