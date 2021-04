Südkorea meldet 447 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist am Dienstag wieder auf über 400 gestiegen, nachdem der Wert am Vortag unterhalb der Schwelle gelegen hatte.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 447 Neuinfektionen nachgewiesen.429 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während 18 eingeschleppte Fälle gemeldet wurden.140 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, 112 in der Provinz Gyeonggi. Busan meldete 42 Fälle, Nord-Chungcheong 27 Fälle.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 102.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um drei auf 1.729.Am Montag wurden 26.000 Personen gegen Covid-19 geimpft. Bisher wurden in Südkorea 822.000 Menschen geimpft.