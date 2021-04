Präsident Moon spricht von Konjunkturerholung, verspricht Einsatz für inklusive Erholung

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Moon Jae-in befindet sich die südkoreanische Wirtschaft auf einem Erholungskurs.Die Wirtschaft erhole sich schnell und kräftig, sagte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag an seinem Amtssitz.Viele internationale Organisationen hätten ihre Wachstumsprognosen für Südkorea nach oben korrigiert. Indizes für Export, Investitionen und Verbraucherstimmung erholten sich auf das Vor-Corona-Niveau, hieß es.Die Regierung wolle den Zeitplan der Konjunkturerholung so weit wie möglich vorziehen und sich für eine inklusive Erholung zur Minimierung der Ungleichheit einsetzen, sagte der Staatschef weiter.Der neue Nachtragshaushalt würde auch der inklusiven Erholung dienen, fügte Moon hinzu. Er forderte, die Auszahlung der vierten Runde von Corona-Hilfsgeldern zu beschleunigen. Auch wurde verlangt, besondere Bemühungen zu unternehmen, damit die zusätzlich beschlossene finanzielle Hilfe für Landwirte und Fischer schnell geleistet werden kann.